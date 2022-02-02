РИАМО - 2 фев. Поставить автомобиль на учет теперь можно в 7 столичных центрах госуслуг «Мои документы». Сотрудники ГИБДД также начали вести прием в центре госуслуг Красносельского района, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы получить услугу по регистрации, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru или на сайте gosuslugi.ru. Прием проходит ежедневно с 08:00 до 20:00 — в районном центре, с 10:00 до 22:00 — во флагманских центрах в ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО.

В центрах госуслуг можно зарегистрировать автомобиль, внести изменения в регистрационные данные, а также снять ТС с учета.

Автовладелец выбирает подходящее время, готовит пакет документов и приезжает на специализированную парковку. В центре «Мои документы» администратор на ресепшене выдаст талон электронной очереди и поможет оплатить госпошлину в терминалах банков, а сотрудник ГИБДД оформит необходимые документы.

На оборудованной площадке специалисты произведут осмотр транспортного средства.

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