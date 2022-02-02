РИАМО - 2 фев. Фонд капитального ремонта Московской области приостановил личный прием граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Личный прием граждан приостановлен до 28 февраля включительно.

Однако любой желающий может задать интересующие вопросы по телефону горячей линии: +7(495)104-59-59. Уточнить необходимую информацию о сумме задолженности возможно в личном кабинете на сайте фонда.

Также можно обратиться в территориальные управления ООО «МособлЕИРЦ». Адреса и график работы офисов указаны на сайте МособлЕИРЦ.рф.

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