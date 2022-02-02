РИАМО - 2 фев. «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию котельную, которая обеспечит теплом крупнейший подмосковный конный парк «Русь», расположенный в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба предприятия.

Комплекс газифицирован в рамках технологического присоединения: построены два стальных газопровода и котельная. Современная котельная будет отапливать конюшню, рассчитанную на более чем 200 лошадей, а также хозпостройки этнопарка.

Национальный конный парк «Русь» – тематический парк развлечений и отдыха. Его территория разделена на несколько тематических зон. Здесь расположены самый крупный манеж в Европе для проведения соревнований высокого ранга «Виват-Россия» и троеборная трасса.

На сегодняшний день «Русь» является одним из трех крупных тематических парков страны с конной направленностью.

Газификация индустриальных парков, а также промышленных, культурных и спортивных комплексов – одно из направлений деятельности «Мособлгаза». В 2021 году подмосковные газовики подключили к газораспределительной сети Московской области свыше 10 подобных объектов.