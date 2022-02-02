РИАМО - 2 фев. Инспекторы эконадзора министерства экологии и природопользования Подмосковья возбудили дело об административном правонарушении по факту перекрытия доступа к реке Мещерихе в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Эти места находятся на особом контроле министерства из-за систематических попыток нарушить режим особой охраны памятника природы «Озера Нерское, Круглое, Долгое и их ближайшее окружение», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Во время проведения очередного осмотра инспекторы обнаружили сплошной металлический забор, который ограждал территорию поселка Приозерье. Установление личностей виновных и их наказание будет проведено в соответствии с Водным кодексом РФ.

Фирсов поблагодарил жителей Дмитровского округа за оказанную помощь и своевременное информирование ведомства.

Ранее Минэкологии Подмосковья поддержало исковые требования Межрайонной природоохранной прокуратуры об изъятии из незаконного владения земельного участка в границах памятника природы «Озера Нерское, Круглое, Долгое и их ближайшее окружение». По решению суда участок, который был сформирован там вопреки закону, будет изъят.