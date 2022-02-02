РИАМО - 2 фев. Врачи Ступинской областной больницы провели успешную операцию по замене хрусталика у 94-летней пенсионерки, потеря зрения у которой составляла более 90%, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на почти полную потерю зрения. По словам женщины, проблемы со зрением начались у нее еще в 1990-х годах, тогда же ей провели операцию по удалению катаракты на правом глазу, однако положительного эффекта достичь не получилось.

Женщина откладывала повторный визит к врачу из-за боязни операции, пока не потеряла зрение почти полностью. В ходе обследования выяснилось, что правый глаз пациентки видел всего на 2%, а левый – на 6%. У женщины выявили позднюю стадию старческой катаракты.

«Пациентке проведена факоэмульсификация катаракты, проще говоря – замена хрусталика. Операция прошла без осложнений и заняла всего 15 минут. На момент выписки зрение женщины составляло 80%», – рассказала заведующая офтальмологическим отделением Ступинской больницы Ольга Гонтюрева.