РИАМО - 2 фев. Жители Подмосковья вернули за своевременную оплату коммунальных платежей порядка 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Получить процент за коммуналку можно только держателям карты «Мир». На сегодня более 200 тыс. участников программы вернули процент от суммы оплаты.

Для получения кешбэка по коммунальным платежам нужно произвести оплату через личный кабинет МособлЕИРЦ с помощью карты «Мир». Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности.

«Оплачивать коммунальные счета через личный кабинет МособлЕИРЦ стало еще выгоднее. Жители Московской области уже успели оценить преимущество данной программы, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Для пользователей устройств на iOS и Android регистрация карты доступна в последнем обновлении приложения «МособлЕИРЦ Онлайн». Кроме того, зарегистрировать карту можно на странице акции на сайте карты «Мир».