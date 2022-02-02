РИАМО - 2 фев. В столице умер последний участник Московского народного ополчения — 97-летний Виктор Прокофьев. Об этом в сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Сегодня, к огромному сожалению, закончилась одна из самых значимых для нас глав Великой Отечественной войны — нас покинул последний участник Московского народного ополчения, который ушел в МНО в июле 1941-го года, Виктор Владимирович Прокофьев. Да, живых ополченцев не осталось, <...> но не закончилась и никогда не закончится наша благодарность и память о тех, кто отстоял Москву!» — написал Шапошников в Facebook.

Он добавил, что последний раз виделся с ветераном 21 декабря в Музее Победы.

К началу войны Прокофьеву только исполнилось 16. Он встал в очередь и записался добровольцем. С завода, где он трудился, из 85 рабочих на фронт ушли 78, вернулся только он один.

Ветеран чудом выжил, попав в окружение под Вязьмой, и дошел до Варшавы. После войны он еще 33 года служил в Советской армии. В 2001 году приказом президента РФ Владимира Путина ему присвоили звание полковника.