РИАМО - 2 фев. В 2022 году на территории Подмосковья установят 229 детских игровых комплексов. Работы пройдут в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Перед нами стоит большая задача – сделать комфортным окружающее человека пространство. Мы знаем, как важны детские площадки для маленьких жителей Подмосковья. На протяжении восьми лет реализуем губернаторскую программу по установке игровых комплексов. В этом году продолжим программу – установим еще 229 таких площадок в 56 городских округах», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Губернаторские площадки в Подмосковье— это большие игровые комплексы площадью 300 кв. метров и 450 кв. метров с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. Помимо игровых элементов на площадках устанавливаются скамьи, урны и информационные стенды.

Список мест установки детских площадок сформирован органами местного самоуправления на основании решений муниципальных общественных комиссий по результатам интернет-голосования, которое проходило на портале «Добродел» с 30 августа по 9 сентября 2021 года.

Полный перечень адресов, на которых установят новые губернаторские площадки, опубликован на сайте министерства благоустройства Подмосковья.

Программа губернатора Подмосковья по установке детских площадок стартовала в регионе в 2013 году. С начала реализации программы в регионе установили более 1,2 тыс. современных игровых площадок.