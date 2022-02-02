РИАМО - 2 фев. Представители Московской области могут пройти дистанционное обучение по актуальным вопросам организации опеки, попечительства и патронажа в 2022 году. Участникам расскажут о законодательных нововведениях и разрешении конфликтных ситуаций, сообщают организаторы проекта.

Мероприятие проведет Институт экономики, управления и социальных отношений с 15 по 18 марта на платформе GetCourse. В ходе обучения будут рассмотрены последние вступившие в силу изменения в Гражданский и Семейный кодексы РФ, а также в нормативные акты, регулирующие сферу опеки, попечительства и патронажа.

Также участникам представят результаты государственной политики в области преодоления социального сиротства и перспективы ее дальнейшего развития. Особое внимание эксперты уделят новым правилам усыновления и опеки, слушателей познакомят с постинтернатным патронатом и социальной интеграцией выпускников интернатов. Спикерами выступят эксперты Госдумы и Минобрнауки России, Высшей школы экономики и др.

Для участия в обучении необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (965) 186-70-76 или электронной почте institutekonomiki2018@mail.ru и оплатить регистрационный взнос. Каждый шестой участник обучается бесплатно.

Курс начнется 15 марта в 10:00. Продолжительность обучения – 32 часа. Слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, а также доступ к видеолекциям и методическим материалам на 14 дней.