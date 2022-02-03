РИАМО - 3 фев. В 2021 году общий объем кредитования по программе «Семейная ипотека» достиг 65,4 млрд руб., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

Общая площадь жилья, на покупку которого была выдана ипотека, составила 580 тыс. кв. м.

«Московские семьи с одним ребенком активно используют возможность получить льготный кредит по программе «Семейная ипотека». С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тысячи кредитов – 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году», — сказал Ефимов.

Он добавил, что семьи с 2 детьми получили 4,3 тыс. кредитов (44% от общего количества), семьи с 3 детьми – 1,8 тыс. кредитов (18%). Всего средства по данной программе получили 9,8 тыс. семей.

В Москве, по статистике, семей с 1 ребенком почти в 2 раза больше, чем семей с 2 и большим числом детей. Поэтому закономерно, что семьи с 1 ребенком активно интересуются программой льготного кредитования. Во второй половине прошлого года семьи с первенцами получили 58% от количества кредитов, выданных за этот период. На семьи с 2 и 3 детьми пришлось 25% и 14% кредитов соответственно.



Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов отметил, что на город приходится около 22% объема выданных в стране семейных ипотек. За 4 года действия программы льготные кредиты получили свыше 24,6 тыс. семей в столице. Из них 3,2 тыс. семей с 1 ребенком, 14,8 тыс. семей с 2 детьми, 5,5 тыс. семей с 3 и большим числом детей, более 1,1 тыс. семей с ребенком-инвалидом. Общий объем кредитования составил 151,7 млрд руб., на эти средства купили 1,5 млн кв. м жилья, общая стоимость которого составила 257 млрд руб.



Пуртов добавил, что средневзвешенная ставка по кредитам в столице в прошлом году составляла 4,76%, что на 0,01% ниже, чем в среднем по стране.



В рамках «Семейной ипотеки» семьи с детьми, которые родились после 1 января 2018 года, могут взять ипотеку по льготной ставке до 6%. Максимальная сумма ипотеки в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области составляет 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб. С 1 апреля прошлого года программа распространена на индивидуальное жилищное строительство. С 1 июля программа начала действовать для семей, в которых с начала срока действия «Семейной ипотеки» родился первый ребенок. В августе программу продлили до конца 2023 года.



Кроме получения льготной ипотеки, в рамках программы можно рефинансировать действующую ипотеку по льготной ставке, если в семье есть ребенок, который родился после 1 января 2018 года, и если взятый ранее кредит соответствует условиям программы. ​​