РИАМО - 2 фев. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья на основании обращений жителей возбудило дело об административном правонарушении и провело расследование в отношении АО «Полигон Тимохово», сообщает пресс-служба министерства.

В рамках указанного дела истребована необходимая документация и проводятся выездные обследования КПО.

Специалисты МинЖКХ выяснили, что на территории предприятия осуществляет работу оборудование, которое ранее было заявлено фирмой. Юридическое лицо предоставило необходимую разрешительную документацию.

В соответствии с действующей инвестиционной программой на границах санитарно-защитной зоны полигона установлено 4 поста с оборудованием для проведения мониторинга атмосферного воздуха. Постоянный контроль ведется, в том числе и по таким загрязняющим веществам, как оксид углерода, оксиды азота, метан, сероводород и аммиак.

КПО «Тимохово» расположен возле деревни Тимохово Богородского городского округа. Общая площадь полигона составляет 113,8 га.

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