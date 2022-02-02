РИАМО - 2 фев. Более 65 тыс. учеников 1-11-х классов посетили предприятия народных художественных промыслов Подмосковья за минувший год, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Данные предприятия включены в список рекомендованных для экскурсионного посещения школьниками. Цель экскурсий на предприятия народных промыслов – знакомство школьников с областными ремесленными традициями, а также повышение привлекательности производств.

Наиболее посещаемыми в 2021 году стали Жостовская фабрика и музей елочной игрушки «Клинское подворье», а также Гжельский завод художественной росписи.

В ходе экскурсий школьники также побывали на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, в музее посадской матрешки в Сергиевом Посаде, на Дулевском фарфоровом заводе и других предприятиях.

В Московской области 18 предприятий указанного профиля представляют свыше 60% видов промыслов всей России.

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