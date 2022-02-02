РИАМО - 2 фев. Мэр столицы Сергей Собянин предположил, что Москва может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом уже на этой неделе.

«Что мы видим на этой неделе? На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. Я надеюсь, <...> мы выходим на плато», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, нужно смотреть, как будут развиваться события до конца текущей недели. Динамика позволяет надеяться на стабилизацию эпидемиологической ситуации.

Ранее Собянин сообщал, что число случаев Covid-19 в городе за неделю увеличилось почти на 70%, а госпитализаций — на 40%.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявили 23 784 новых случая коронавируса. С начала пандемии этот показатель составляет 2 402 668. В больницы города за сутки также отправлено 1617 пациентов с коронавирусом, что составляет 6,8% от числа выявленных случаев.