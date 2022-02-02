РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 фев. На катке на площади 30-летия Победы в Домодедове с момента открытия покатались более 20 тыс. человек, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«С момента открытия катка на главной площади на нем прокатилось больше 20 тыс. человек. Вместе с депутатом Госдумы, легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым посмотрели, как организована его работа. Пообщались с посетителями, самому юному – всего 3 года. Даже в рабочее время домодедовцы с удовольствием проводят здесь время», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева на подмосковных катках проходит серия соревнований, в которых жители региона выходят на лед против легендарных хоккеистов СССР и России.

«Команду легенд» возглавляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Договорились с Вячеславом Александровичем, что такой матч проведем и в Домодедове, поставили в план на 5 марта», – добавил глава округа.