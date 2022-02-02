РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Жительница Подольска взяла лопату и сама расчитила два подхода к мосту через реку Пахру на проспекте Ленина.

«Мне удалось очистить два подхода к мосту с одной стороны от шоссе. У меня там ходит мама-пенсионерка, она чуть не переломала ноги. Теперь ходить там боится. И я решила, раз город не справляется, попробую справиться я. Потому что есть люди, такие, как моя мама, им непросто ходить по этому месиву, есть люди с детьми и колясками, и им тоже не пройти», - сообщила женщина «РИАМО в Подольске».

Она планирует продолжать расчистку пешеходных подходов к мосту и дальше.

«Я убедилась, что это действительно нужно. Проходящие мимо люди говорили спасибо от всего сердца», - заключила жительница.