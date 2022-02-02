РИАМО - 2 фев. Глава Рузского округа Николай Пархоменко доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о том, что к 1 сентября в Тучкове введут школу на 400 мест и благодаря этому полностью ликвидируют вторую смену не только в поселке, но и во всем муниципалитете. В округе также будут строить объездную дорогу и реализовывать ряд крупных инвестиционных проектов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Важная школа и долгожданная дорога

«За последнее время мы смогли осуществить перемены в округе. Но много их никогда не бывает, потому что задачи, которые мы ставим, касаются жителей разных населенных пунктов. Благоустройство, очистные сооружения, инфраструктура, инвестиции, школы – принципиально важные вопросы. Как и объездная дорога, запрос на которую мы слышим от жителей. Приятно, что в рейтинге-45 округ поднимается выше каждый год. Важно эту динамику сохранить. Надеюсь, вы и ваша команда осуществите все планы, задачи, которые ставят перед нами жизнь и жители», – сказал Воробьев, обращаясь к Пархоменко.

Глава муниципалитета доложил губернатору, что строительство школы на 400 мест в Тучкове завершится в августе. В прошлом году в этом же поселке была открыта школа на 550 мест. Благодаря этим двум образовательным учреждениям в Рузском округе будет снят вопрос обучения во вторую смену.

Объездная дорога, которую ждут жители, позволит вывести транзитный транспорт с карьеров за пределы Тучкова, Колюбакина, деревень и СНТ. Воробьев подчеркнул, что уже даны все необходимые команды, позволяющие приступить к проектированию и строительству дороги.

«Если мы начнем работы в этом году, то в следующем грузовики уже точно пойдут мимо жилой зоны и, прежде всего, Тучкова. Это самый крупный населенный пункт в округе, ежедневно через него проходит 10 тыс. автомобилей, половина из которых - грузовики», – сказал Пархоменко.

Инвестиции, здравоохранение, соцгазификация

По словам Пархоменко, в этом году на территории создающегося рядом с Дороховом индустриального парка начнется строительство логистического центра «Руза» и третьего завода. Это даст округу 350 новых рабочих мест и 2,5 млрд рублей инвестиций.

Переходя к теме здравоохранения, Пархоменко сообщил, что в 2021 году было получено медицинское оборудование, отремонтированы два медучреждения, велась работа по привлечению медиков, которую продолжат в этом году.

Особое внимание в Рузском округе уделяется и вопросам расселения из аварийного жилья. В прошлом году новые комфортабельные квартиры получили 100 семей.

В рамках президентского проекта в 2022 году в Рузском округе подключат к газу еще более 2,7 тыс. домовладений в 58 поселениях. Перемены почувствуют 8 тыс. человек. Воробьев отметил важность информирования жителей о программе социальной газификации.

«Должно быть понятно – когда и какой населенный пункт будет газифицирован. Письма пишите или приезжайте на места – внимание очень важно. Кто-то не верит, что проведут газ, кому-то нужно помочь со средствами, а для этого у нас есть льготные программы. Это тоже нужно доходчиво разъяснять», – сказал губернатор.

Глава Рузского округа также доложил о проведенной работе по предотвращению вырубки деревьев на землях сельхозназначения, ликвидации площадки временного накопления твердых коммунальных отходов «Щелканово», завершении рекультивации полигона ТКО «Аннино», реализации программ «Светлый город» и «Мой подъезд».

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