РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В квитанциях за январь у жителей домов, где плата за отопление рассчитывается на основании показаний общедомовых приборов учета, отразились начисления за 1,5 месяца – январь и половину декабря 2021 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В декабре в связи с досрочным выпуском платежных документов МособлЕИРЦ к расчету приняли показания на 12 число и не учли потребление тепла за 19 дней месяца.

Кроме того, при оплате за отопление равномерно в течение календарного года в I квартале года, следующего за расчетным, плата корректируется, исходя из фактического объема потребления тепловой энергии. На основании показаний общедомовых приборов учета, снятых управляющими и ресурсоснабжающими организациями, МособлЕИРЦ пересчитывает плату за предыдущий год. Плата может быть перерасчитана как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. На итоговую сумму влияют объем потребления, тариф, площадь квартиры.

Корректировка платы отражается в квитанции в графе 8 «перерасчеты».

Проконсультироваться по вопросам расчетов можно в клиентских офисах МособлЕИРЦ или по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99, 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Вопросы по качеству отопления необходимо адресовать в управляющую компанию, а в случае заключения прямых договоров – к ресурсоснабжающей организации.

Без комиссии оплатить счета можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн», через кнопку быстрой оплаты на сайте расчетного центра. Оплата также принимается в клиентских офисах расчетного центра, в кассах и терминалах банков.