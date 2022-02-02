РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В Подольске ежемесячные доплаты в размере 5 тыс. рублей получат 2 316 педагогов, работающих на полную ставку, не имеющих внешнего совместительства и не находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сообщает пресс-служба администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая 27 января с обращением к руководителям исполнительной и законодательной власти Московской области, главам муниципальных образований, жителям Подмосковья, обозначил ряд задач на предстоящий год. В том числе связанных с мерами дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан. Так, с 1 января доплаты к заработной плате получат работники учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования региона.

В общеобразовательных учреждениях Подольска работают 2 456 педагогов. В дошкольных образовательных учреждениях — 1646. Из них доплату в размере 5 тыс. рублей получат 39 заведующих и 1 539 воспитателей. Доплату в размере 2,5 тыс. получат 685 младших воспитателей. При этом все сотрудники должны работать на полную ставку.

«В 8 учреждениях дополнительного образования сферы культуры округа выплаты по 5 тыс. рублей получат 198 педагогов дополнительного образования, в Центре детского творчества комитета по образованию по 5 тыс. рублей — 56 педагогов дополнительного образования», — сказала замглавы администрации округа по вопросам соцкоммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

По поручению губернатора также разрабатывают меры поддержки учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях, входящих в «зеленую зону» рейтинга школ Подмосковья. Выплаты начнутся с сентября. Рейтинг школ проведет министерство образования Московской области по итогам текущего учебного года.