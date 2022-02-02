РИАМО - 2 фев. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко положительно оценил систему борьбы с распространением коронавируса в столице, назвав ее эффективной.

По его словам, городские стационары готовы к разным вариантам развития заболевания. Еще он добавил, что омикрон легче штамма дельта, он сильно напоминает ОРВИ.

«В большинстве случаев, и это подтверждается статистикой, лечение возможно в домашних условиях. Система медпомощи таким пациентам отлажена, и, я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно. Сейчас все, что мы имеем, я бы назвал ограничениями здравого смысла. Все, что нам нужно - это всего лишь немного самодисциплины, вакцинация и внимательное отношение к здоровью», — сказал Проценко в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 70%. Помимо этого, на 40% выросло число госпитализаций из-за заражения инфекцией.

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