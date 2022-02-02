РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Член фракции «Единой России», депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско оказал помощь 9 жителям Люберец в рамках личного приема населения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В очном приеме населения участвовал руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Люберцах Ашот Маргарян. Большинство вопросов были связаны с оказанием помощи гражданам в трудной жизненной ситуации.
Он добавил, что большая часть вопросов связана с приобретением дорогостоящих лекарств. Двум семьям депутат оказал дополнительную помощь на месте и передал продуктовые наборы. Еще 2 жителя попросили о юридической помощи и содействии в трудоустройстве.
«Все просьбы жителей оформлены документально и приняты в работу. Помощь будет оказана всем, кто обратился», - подытожил Дениско.
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