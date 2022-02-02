РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Член фракции «Единой России», депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско оказал помощь 9 жителям Люберец в рамках личного приема населения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В очном приеме населения участвовал руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Люберцах Ашот Маргарян. Большинство вопросов были связаны с оказанием помощи гражданам в трудной жизненной ситуации.

«Согласно законодательной базе Московской области, мы имеем возможность поддержать материально тех, кто столкнулся с непреодолимыми трудностями. Заявитель может запросить у депутата единовременную помощь один раз в год. Выплаты производятся органами социальной защиты населения», - уточнил Дениско.

Он добавил, что большая часть вопросов связана с приобретением дорогостоящих лекарств. Двум семьям депутат оказал дополнительную помощь на месте и передал продуктовые наборы. Еще 2 жителя попросили о юридической помощи и содействии в трудоустройстве.

«Все просьбы жителей оформлены документально и приняты в работу. Помощь будет оказана всем, кто обратился», - подытожил Дениско.