РИАМО - 2 фев. В Подмосковье состоялось очередное заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация». На нем обсудили взаимодействие муниципальных властей с жителями, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Заседание прошло под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Согласно задаче губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, полностью завершить программу соцгазификации в Подмосковье планируют к концу 2022 года.

«Первое — очень мощное предприятие «Мособлгаз», и второе — слаженная работа всех органов местного самоуправления по развязыванию тех узелков, которые вы сегодня слышали на штабе. Одно дело строить, другое — обсуждать с людьми, договариваться, объяснять им и находить какие-то решения», - отметил Хромушин.

Первый заместитель министра энергетики Московской области Ольга Роганова добавила, что в Подмосковье ударными темпами идет строительство газораспределительных сетей.

По словам Рогановой, это значит, что муниципальным властям региона нужно держать на контроле вопросы получения согласия на подключение к частным газопроводам и контролировать показатель количества заключенных договоров на догазификацию по направленным АО «Мособлгаз» офертам.

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