РИАМО - 2 фев. В Подмосковье состоялось очередное заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация». На нем обсудили взаимодействие муниципальных властей с жителями, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Заседание прошло под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Согласно задаче губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, полностью завершить программу соцгазификации в Подмосковье планируют к концу 2022 года.
Первый заместитель министра энергетики Московской области Ольга Роганова добавила, что в Подмосковье ударными темпами идет строительство газораспределительных сетей.
По словам Рогановой, это значит, что муниципальным властям региона нужно держать на контроле вопросы получения согласия на подключение к частным газопроводам и контролировать показатель количества заключенных договоров на догазификацию по направленным АО «Мособлгаз» офертам.
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