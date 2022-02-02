РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В медучреждениях Подольска увеличили число бригад неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Московской области с 24 января введено ограничение оказания плановой амбулаторной помощи и проведен перевод поликлинических отделений на оказание экстренной и неотложной помощи. После введения данных ограничений поликлиники работают с 8:00 до 20:00, врачебная помощь на дому оказывается с 8:00 до 23:00. Прием неотложных вызовов с 7:30 до 19:00 в рабочие дни, с 7:30 до 15:00 – в субботу.

С 21 по 31 января в учреждениях здравоохранения Подольска увеличено число кабинетов и бригад неотложной помощи пациентам с признаками ОРВИ, сестринских бригад по взятию мазков и анализов на дому, открыты дополнительные кабинеты дежурного врача для пациентов без признаков ОРВИ.

Лекарственные препараты для пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении, поставляются ГБУЗ МО «Мособлмедсервис» на основании заявок медицинских организаций. Заявка на лекарственные препараты формируется, исходя из расхода медикаментов за предыдущую неделю, в поликлиниках поддерживается их недельный запас. Для диагностики инфекции закуплены тест-системы, которыми обеспечены приемные отделения в стационарах и поликлиники.

Прием вызовов от населения через региональный кол-центр по номеру 122 или ЕПГУ осуществляется круглосуточно. В поликлиниках Подольска в «чистой зоне» работают кабинеты дежурного врача, где прием ведется без записи в порядке живой очереди. С 4 февраля через кол-центры по номеру 122 начнется закрытие листков нетрудоспособности дистанционно.

Телефоны горячих линий ГБУЗ МО «ПОКБ» для обращения пациентов: 8(925)583-30-62, 8(925) 583-29-20, 8(996)965-40-57 (обособленное структурное подразделение №1); 8(496)763-28-03, 8(496)769-58-87, 8(496)757-69-21 (ОСП №2); 8(496)754-34-32 (ОСП №3); 8(496)753-42-52 #211, 8(496)753-42-45 #315 (ОСП №4); 8(929)574-69-70 (ОСП №5); 8(496)760-15-54 (ОСП №6); 8(903)194-82-12, 8(496)760-74-80 (ОСП №7); 8(916)333-92-27, 8(496)753-42-52 #336, 8(496)753-42-52 #341 (взрослая поликлиника на улице Ленинградской, 9).

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