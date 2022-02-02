РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Свыше 183 тыс. жителей подмосковного Подольска сделали прививки от коронавируса, всего в округе привиты более 70% горожан, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подольске продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вакцинированы 183 402 человека, ревакцинацию прошли 21 500 человек – охват вакцинацией составляет 70,5%. С 24 января в округе началась вакцинация от Covid-19 детей с 12 до 17 лет. Было получено 100 доз вакцины, прививки получили уже 80 детей.

Массовая вакцинация проходит в 9 стационарных пунктах, в гипермаркете «Глобус» и в помещении Общественной палаты, расположенном в здании администрации. Два пункта в МФЦ и в торговом центре «Капитолий» временно не работают из-за высокой нагрузки на амбулаторное звено.

Стационарные пункты вакцинации (ОСП №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) работают ежедневно, включая субботу и воскресенье, с 8:00 до 20:00. С 8:00 до 16:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье, можно сделать прививку во взрослой поликлинике на улице Ленинградской, 9, а с 8:00 до 14:00 с понедельника и по пятницу – в амбулатории поселка Быково на улице Школьной, 6.

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