РИАМО - 2 фев. В столице возбудили уголовное дело о хищении более 800 млн рублей, которые были выделены на оборудование интернетом скоростных поездов «Сапсан», сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

ОАО «РЖД» в 2017 и 2019 годах заключило договоры на оказание услуг доступа в интернет на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Прокурорская проверка показала факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. Общая стоимость ущерба оценивается более чем в 800 млн рублей. Как выяснилось, исполнитель в свои затраты включил стоимость оборудования, которое было куплено и установлено в поездах ранее.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Сапсан» — это высокоскоростные электропоезда производства компании Siemens, купленные ОАО «РЖД» для эксплуатации на высокоскоростных железных дорогах в России.