РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В Подольске выросло число госпитализаций на 25%, также отмечается значительный рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В среду на оперативном совещании в администрации Подольска обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Количество случаев заболевания инфекцией растет. Всего к 24 января было выявлено около 28 тыс. заболевших среди горожан, а спустя неделю – 31 января – число увеличилось на 9% и составило 30 775 человек.

Число заболевших растет значительными темпами. При этом на 25% выросло число госпитализаций. Если 24 января в Подольске был 41% свободных коек для заболевших Сovid-19, то 31 января это число уменьшилось до 28%, а койки для госпитализации детей заняты сейчас на 100%. Такова ситуация во всей Московской области из-за высокого роста заболеваемости детей.

Вызовы врача на дом по сравнению с прошлой неделей немного уменьшились, так же как и обращения в скорую помощь. Это связано с тем, что болеющие в легкой форме и с температурой до 38 градусов теперь обслуживаются на территории поликлиник.

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