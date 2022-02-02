РИАМО - 2 фев. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России число Covid-пациентов, находящихся под наблюдением врачей, выросло в два раза за неделю, сообщает пресс-служба правительства страны.

«Только за прошедшую неделю общее число пациентов с Covid-19 под наблюдением врачей возросло в два раза. При этом преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов, сегодня их 92%», - сказал Мурашко.

Он отметил, что наибольший рост Covid-пациентов, находящихся под медицинским наблюдением, зафиксировали в республике Алтай, Тыве, республике Хакасия, Бурятии, Оренбургской области и других субъектах.

Рост госпитализаций Covid-пациентов составил 23%. На данный момент госпитализируется 8% от общего числа заболевших. Отмечается, что экстренная и неотложная помощь оказывается заболевшим в полном объеме.

Кроме того, в России наблюдается прирост числа заболевших детей в 2,2 раза. В связи с этим коечный фонд для детей увеличен в 1,5 раза, сейчас развернуто 11 385 коек.

17 тыс. детей и подростков в стране уже привились от коронавируса. Вакцинация проводится добровольно и только с согласия родителей.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>