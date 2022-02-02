РИАМО - 2 фев. Отношение взрослых не только к собственным детям, но и к самому своему родительству напрямую влияет на семью в целом. Чтобы не позволить негативным эмоциям помешать в покое и уюте воспитывать своего ребенка, следует придерживаться нескольких правил, сообщает aif.ru.

Многие родители в России сталкиваются с негативным восприятием, хотя ничего плохого они и не делали. Это связано с тем, как выстроена культура взаимодействия социальных институтов с родителями.

«Куда бы ни пришли родители с детьми — роддом, поликлиника, детский сад, школа, — они везде сталкиваются с тем, что что-нибудь сделали не так. Даже беременность часто начинается с обвинения от врачей в том, что женщина не подготовилась или рано пришла. В социуме не принято поддерживать материнство и отцовство, при этом существует большой список запретов для родителей», – заявила гештальт-терапевт Татьяна Белкина.

По ее мнению, часто рекомендации по воспитанию противоречат друг другу. Те, кто не справляется с требованиями к родителям, нередко начинают испытывать вину. Одним из таких трендов стал синдром «ЯжМать», когда женщина сама ограничивает себя и не позволяет себе реализоваться где бы то ни было еще, кроме родительства. Вместе с этим такие мамы нередко начинают давить на собственных детей, не осознавая их реальных способностей и желаний.

«Здоровая гордость за ребенка — там, где родитель понимает, что чадо делает выбор самостоятельно. С родительской поддержкой и помощью, но это его решение, его развитие, его достижение, его воля и выбор. Однако довольно часто, чтобы выиграть гонку и получить звание «лучший родитель года», мама и папа на своей мотивации тянут ребенка до института, а потом удивляются, что тот ничего не хочет, ведь ему все дали», – добавила Белкина.

Чтобы не испытывать чувство вины за «неправильное» воспитание ребенка, родителям не следует поддерживать в себе и в нем идеализацию. Иначе их собственные силы и силы ребенка будут уходить на те цели, на достижение которых они повлиять не могут.

«Важно заменить действующую концепцию «я должен соответствовать идеальной мечте и мнению окружающих», которая основана на чувстве вины, на «это я сейчас могу, а вот это не могу, здесь моя власть, а тут мое бессилие», – добавляет Белкина.

Родителям, которые испытывают тревогу по поводу воспитания своих детей, Белкина порекомендовала обратиться за помощью к психологу, которые будет поддерживать и помогать решить сложившуюся проблему.

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