РИАМО - 2 фев. В рамках программы капитального ремонта в многоквартирных домах Московской обалсти в текущем году запланировано заменить порядка 800 лифтов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Всего лифтовой парк Подмосковья составляет 12,8 тыс. многоквартирных домов и свыше 54 тыс. лифтов. По программе капремонта в прошлом году заменено около 1,2 тыс. лифтов.

«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых истек и превышает 25 лет или подходит к завершению. Все лифты с истекшим сроком эксплуатации заменены – это порядка 12 тыс. лифтов», – отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В планах на этот год заменить 713 лифтов. В их числе пройдет плановая замена 479 лифтов, 197 лифтов будут заменены по доппрограмме оборудования старше 20 лет, а еще заменят 38 аварийных лифтов в новостройках.

Все комплектующие, которые нужны для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории Московской области. А прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

«Если в подъезде кабины парные - замена устаревшего оборудования производится таким образом, чтобы жители максимально не ощущали дискомфорт. Пока рабочие производят монтаж одной кабины, вторая продолжает функционировать», - пояснил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

По его словам, новые лифты безопасные и энергосберегающие. Также они обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение сделано светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены умными датчиками, которые отвечают за безопасность.