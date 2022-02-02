РИАМО - 2 фев. В рамках программы капитального ремонта в многоквартирных домах Московской обалсти в текущем году запланировано заменить порядка 800 лифтов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.
Всего лифтовой парк Подмосковья составляет 12,8 тыс. многоквартирных домов и свыше 54 тыс. лифтов. По программе капремонта в прошлом году заменено около 1,2 тыс. лифтов.
В планах на этот год заменить 713 лифтов. В их числе пройдет плановая замена 479 лифтов, 197 лифтов будут заменены по доппрограмме оборудования старше 20 лет, а еще заменят 38 аварийных лифтов в новостройках.
Все комплектующие, которые нужны для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории Московской области. А прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.
«Если в подъезде кабины парные - замена устаревшего оборудования производится таким образом, чтобы жители максимально не ощущали дискомфорт. Пока рабочие производят монтаж одной кабины, вторая продолжает функционировать», - пояснил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.
По его словам, новые лифты безопасные и энергосберегающие. Также они обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение сделано светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены умными датчиками, которые отвечают за безопасность.
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