РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. На реке Пахре в Подольске начал подтаивать лед, осмотр проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Завершился 63-й день мониторинга толщины льда в местах традиционного и массового выхода населения на лед водных объектов в районах выезда дежурных смен спасателей ПСЧ-309 и ПСЧ-214 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках областной социально-профилактической программы «Тонкий лед».

В этот день начала уменьшаться толщина ледяного наста на реках в зоне ответственности Подольского ТУ. Таянию льда могла способствовать недостаточно морозная погода или деятельность человека.

Промеры толщины льда 1 февраля на Пахре в черте поселка Дубровицы Подольска показали величину льда в пределах 12-18 см, в Домодедове на Гнилуше в районе деревни Житнево - от 5 до 12 см.

Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности Подольского ТУ не выявили. Населению продолжают раздавать листовки с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду. Жителей просят быть внимательными и осторожными и не выходить на лед.