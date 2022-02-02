РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 фев. Жители Королева пожаловались на сумму оплаты за тепло в квартирах за январь. Цифры за отопление значительно превышают декабрьские, однако на это есть ряд причин, сообщил генеральный директор «Теплосети» Павел Каганов.
Дело в том, что расчет платы за отопление в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета расхода тепловой энергии, производится по фактическому потреблению тепла на основании показаний приборов.
Таким образом сумма за отопление в платежках за ноябрь и декабрь 2021 года была одинаковой.
В декабре и в январе были морозы, что существенно увеличило расход отопления. Поэтому в платежные документы за январь вошла разница в расходе отопления за 2 месяца.
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