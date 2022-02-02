РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 фев. Жители Королева пожаловались на сумму оплаты за тепло в квартирах за январь. Цифры за отопление значительно превышают декабрьские, однако на это есть ряд причин, сообщил генеральный директор «Теплосети» Павел Каганов.

Дело в том, что расчет платы за отопление в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета расхода тепловой энергии, производится по фактическому потреблению тепла на основании показаний приборов.

«В декабре квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг были подготовлены заранее и пришли жителям не в следующем месяце за отчетным, а в том же декабре. Это делается для того, чтобы у жителей была возможность оплатить платежи еще в старом году и в новый вступить без обязательств», - сказал Каганов.

Таким образом сумма за отопление в платежках за ноябрь и декабрь 2021 года была одинаковой.

В декабре и в январе были морозы, что существенно увеличило расход отопления. Поэтому в платежные документы за январь вошла разница в расходе отопления за 2 месяца.