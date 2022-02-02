РИАМО - 2 фев. В Подмосковье стартовалприем заявок от молодых ученых и специалистов на участие в подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище» в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Победители отбираются на основе экспертно-бальной оценки работ и профессиональных достижений участников конкурса. Прием заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 31 марта 2022 года.

«В этом году жилье по программе «Социальная ипотека» смогут получить 28 молодых ученых и 29 специалистов Московской области. Кадры являются одним из главных ресурсов Подмосковья, поэтому наша задача — обеспечить для них необходимый уровень комфортного жилья», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Министр подчеркнула, что на сегодняшний день обладателями льготного жилья по соципотеке уже стали 593 молодых ученых и специалиста.

Программа позволяет молодым ученым и специалистам приобрести жилье в Подмосковье на льготных условиях: власти региона выплачивают основной долг, а участники программы — только проценты по кредиту.

Ранее в Московской области начался прием заявок от медиков на участие в подпрограмме «Социальная ипотека». Воспользоваться этой мерой поддержки могут врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты.

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