РИАМО - 2 фев. Участники программы социальной газификации в Подмосковье могут подать заявку на заключение комплексного договора для проведения газа по своему домовладению. Сделать это можно вне зависимости от места регистрации.

Реализация президентской программы соцгазификации является одним из приоритетных направлений работы подмосковных властей. Благодаря программе жителям газифицированных населенных пунктов больше не надо платить за подведение голубого топлива к своему участку. Единственное условие – постройка на участке должна быть официально зарегистрирована.

Чтобы тепло и уют пришли непосредственно в жилые дома, их владельцам необходимо оплатить проектирование внутреннего газопровода и проведение голубого топлива по своему участку, а также строительство (реконструкцию) газовой сети в постройке и установку необходимого газового оборудования. Сделать это можно, заключив комплексный договор.

Стоимость работ по проектированию, строительству и подключению газопровода к дому теперь стала на 23% ниже. Вместо пяти договоров нужен только один - на комплексную социальную газификацию. Сроки подключения сократились почти в 2 раза, а процедура подведения газа в дом занимает от 30 до 60 дней.

Предварительный расчет стоимости работ в рамках комплексного договора можно произвести с помощью калькулятора на сайте «Мособлгаза». На итоговую стоимость влияет объем строительства, необходимая протяженность газопровода и выбранное для установки газовое оборудование. По статистике, подавляющее большинство комплексных договоров заключаются на суммы, не превышающие 150 тыс. рублей.

Для удобства жителей подать заявку на заключение комплексного договора на газификацию дома можно дистанционно - на сайте «Мособлгаза» и на региональном портале госуслуг. В последнем случае пользователю не надо вводить никаких дополнительных данных, в заявке нужно просто выбрать тип газового оборудования для установки. Схема заключения договора максимально упрощена.

Для тех, кто не привык к интерактивным сервисам, работают точки приема жителей по вопросам социальной газификации, где действуют те же принципы упрощенного документооборота.

Комплексный договор лучше подписывать заранее – в этом случае «Мособлгаз» фиксирует стоимость материалов и оборудования, действительную на момент оформления документа.

Задать любые вопросы о программе социальной газификации можно по телефону горячей линии: 8-800-100-75-75.

Более 50% газифицированных домов Подмосковья перешли на единый договор обслуживания>>