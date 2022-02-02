РИАМО - 2 фев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России впервые выявили случаи заболевания новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2, сообщает Федеральное агентство новостей.



Впервые субвариант омикрон-штамма обнаружили в Алжире. По данным зарубежных ученых, подвид BA.2 обладает еще более высокой заразностью. В Дании эта разновидность омикрон-штамма уже стала доминирующей.

«Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан», — сказала Попова.



В настоящий момент в России отмечается всплеск заражений коронавирусом, при этом около 1/10 части всех заболевших – несовершеннолетние.



За прошедшие сутки в России выявили 141 883 новых случая заболевания коронавирусом, что является рекордным значением с начала пандемии.

Случаи инфицирования людей подвидом ВА.2 штамма омикрон уже выявлены в более 50 странах мира.

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