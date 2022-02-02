РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 фев. В связи с проведением плановых работ 3 февраля в нескольких населенных пунктах Домодедова отключат свет, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Свет отключат на 2 часа в промежуток времени с 9:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии будет в деревнях Караваево, Юдино, Соломыково, Уварово, Шишкино, Матчино, Купчинино, Красино, Жеребятьево, Татарское, Шишкино, Тупицино, Ярлыково, СНТ «Ветеран-5», «Лайнер-Соломыково», «Машенька», «Виктория», «Мираж-Красино», «Южное-2-Киселиха», «Рассвет»,«Шишкино», «Огонек Шишкино», селах Лобаново и Растуново.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.