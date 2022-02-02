РИАМО - 2 фев. Депутат Государственной думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев купил и передал хирургическому корпусу фрязинской ЦГБ им. Гольца больничную каталку с подъемным механизмом, сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Оборудование было приобретено по просьбам медиков. Совместно с главой округа, секретарем местного отделения «Единой России» Дмитрием Воробьевым они передали его в больницу.

«Существует партийная акция «Спасибо врачам», в рамках которой мы с активистами «Молодой Гвардии» навещаем медучреждения региона, благодарим персонал за работу и дарим угощения. И в один из таких визитов я узнал, что в этой больнице нуждаются в каталке, которая бы автоматически поднималась и опускалась. Я с удовольствием откликнулся на запрос, приобрел ее и передал врачам», – сказал Толмачев.

Воробьев отметил, что это настоящий, а главное, очень нужный подарок.

«Это новая современная кровать-каталка стоимостью 115 тысяч рублей для нужд хирургического корпуса. Ранее, на встречах в учреждении, эту просьбу озвучивали сотрудники больницы», – отметил глава округа.

Толмачев пояснил, что для тестирования был закуплен только один экземпляр, его доставили из Владимира. Если каталка будет удобной и функциональной в работе, то их докупят еще.

«Если не будет нареканий к этому оборудованию, мы будем подключать спонсоров, партнеров и приобретать партию. «Единая Россия» и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку», – сказал депутат.

Партийцы пообщались с медперсоналом и обсудили ряд насущных вопросов, в частности, как им приходится работать в условиях очередной волны коронавирусной инфекции.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции за последние дни ухудшилась. С 2020 года, с самого начала пандемии, «Молодая Гвардия» оказывает всевозможную поддержку медикам и пациентам. В частности, закупаем средства индивидуальной защиты, медикаменты, медицинское оборудование, продукты питания и воду. Мы приняли решение увеличить число волонтеров, чтоб помочь снизить нагрузку на медицинских работников в период нового всплеска инфекции», – резюмировал Толмачев.