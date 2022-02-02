РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. Мытищинский «Атлант» продолжает успешное выступление в первенстве Московской области по хоккею с шайбой, сообщается на сайте администрации горокруга.

Команда спортивной школы олимпийского резерва Московской области находится на лидирующих позициях в турнирной таблице чемпионата во всех возрастных группах.

Команда юношей 2005 г. р. уверенно лидирует в своем дивизионе, опережая ближайшего конкурента – воскресенский «Химик» – на 5 очков. Юноши 2006 г. р. отстают от воскресенских сверстников на 4 очка, что определилось в результате очных противостояний.

В обеих встречах сезона победу одерживал «Химик». Команда юношей 2007 г. р. находится на верхней строчке турнирной таблицы, опережая на 4 очка подольский «Витязь». Юноши 2008 г. р. находятся за чертой призеров областного первенства, значительно уступая соперникам из Подольска, Воскресенска и Балашихи, расположившись на 4 позиции. Команда юношей 2009 г. р. ведет серьезную борьбу за лидерство с ХК «Балашиха». Отставание от лидера составляет всего 2 очка, но впереди встреча на домашней арене, которая может все изменить.

Хоккеисты 2010 г. р. одержали 20 побед в 20 матчах и никого близко не подпускают к заслуженному первому месту первенства Московской области. Ребята 2011 г. р. занимают 3 место в своей возрастной группе, впереди команды из Балашихи и Красногорска, но отставания не критичные. Младшие юноши 2012 г. р. ведут упорную борьбу за первенство с подольским «Витязем». И перевес, хоть и не большой, пока что на стороне мытищинской команды.