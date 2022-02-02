РИАМО - 2 фев. Зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов посетил региональные фермерские хозяйства и производства. Целью рабочих поездок является создание точек роста в аграрно-промышленном комплексе области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Речь идет как о крупных инвестпроектах, так и малом и среднем предпринимательстве в Подмосковье.

«Во время обращения к жителям Подмосковья губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев придал новый импульс нашей работе, и мы уделяем особое внимание помощи настоящим труженикам села, людям труда. Отреагируем оперативно, создадим возможности через имеющиеся фонды поддержки предприятий агропромышленного комплекса, фонды микрофинансирования, институты административного сопровождения», - отметил Филимонов.

В ходе поездки зампред регионального правительства посетил «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» - крупное строящееся предприятие животноводческого комплекса молочного направления. Сейчас на предприятии числится более 2235 голов крупного рогатого скота, в том числе 1018 дойных коровы. Валовое производство молока – 10 412,1 тонн, надой на фуражную корову – 9,38 тонн.

Общая готовность 1 очереди предприятия составляет 88%. Сейчас идет строительство 7 основных зданий комплекса, а еще инфраструктурных, складских и вспомогательных объектов.

Еще Филимонов посетил фермерские хозяйства – КФХ «Самуков» и «Фомкин». «Самуков» занимается молочными продуктами, производит молоко, масло, сметану, йогурт, кефир и ряженку. Поголовье сельскохозяйственных животных составляет 35 голов крупного рогатого скота костромской породы (26 дойных коров), 50 овец романовской породы, 12 голов коз и более 70 голов с/х птицы.

КФХ «Фомкин» занимается растениеводством и молочным скотоводством. Поголовье с/х животных на ферме - 50 голов крупного рогатого скота черно-пестрой породы (20 дойных коров), 20 овец романовской породы.

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