РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В «Центральном» и «Северном» отделениях МФЦ Люберец прием жителей организован по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Доступ к ЕПГУ и РПГУ закрыт в отделениях в доме №3 на улице Звуковой и в здании №7Б на улице Инициативной. Остальные офисы работают в обычном режиме.

В МФЦ в доме №6 на Некрасовском проезде прием заявителей приостановлен. Организована только выдача готовых документов с 8:00 до 20:00, доступ к порталам ЕПГУ и РПГУ закрыт.

Во всех отделениях с 11:00 до 11:30 и с 16:00 до 16:30 проводится санитарная обработка помещений.