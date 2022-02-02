РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В первом квартале 2022 года в рамках президентской программы планируется догазифицировать 3 населенных пункта на территории городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Подмосковье продолжается реализация президентской программы социальной газификации, которая проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 6 населенных пунктах Люберец догазификация уже завершена. Всего до 1 января 2023 года проведем газ в 91 домовладение 10 населенных пунктов», - сказал Ружицкий.

По его словам, в первом квартале текущего года запланированы работы по 16 заявкам от жителей Томилина, Кирилловки и Чкалова.

Узнать подробнее о программе и расчете стоимости газификации внутри участка можно на сайте www.mosoblgaz.ru или по телефону горячей линии: 8(800)100-75-75.