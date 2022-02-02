РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Неравнодушные граждане сдали более 20 л крови редкой группы АВ+ для попавшей в ДТП многодетной матери Юлии Костомаровой из Подольска. Сбор крови завершен, банк пополнен на 3 месяца вперед, сообщили «РИАМО в Подольске» организаторы сбора.

ДТП произошло 30 января на 390-м км дороги А-108. Там столкнулись грузовая фура DAF и легковой автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого была Костомарова.

Ее доставили из Обнинска вертолетом в институт Склифосовского. Женщина в коме, у нее черепно-мозговая травма. В среду провели операцию по дренированию легкого, продолжают другие интенсивные мероприятия. Состояние женщины стабильно тяжелое.

На просьбу о сборе крови откликнулись друзья, коллеги и родители, знакомые и незнакомые жители Подмосковья и москвичи. Родственники поблагодарили их за душевный отклик и за то, что они оставили с утра все свои дела и поехали в НИИ им. Н. В. Склифосовского сдать кровь.