РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Жители Подольска смогут принять участие в конкурсе кукол-чучел «Сударыня Масленица», заявки на участие будут принимать до 28 февраля, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель» / городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Дом культуры «Машиностроитель» проводит конкурс масленичных кукол-чучел «Сударыня Масленица». Анкету на участие можно заполнить и отправить до 28 февраля по ссылке: https://forms.gle/mmRU5rRg6nGm1rYb9. Итоги конкурса объявят 6 марта.

Узнать подробности о конкурсе можно по телефону: 8(917)587-98-77.

В текущем году масленичная неделя начинается 28 февраля и продлится до 6 марта.