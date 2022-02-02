РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 фев. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и глава Домодедова Михаил Ежокин провели прием жителей в Домодедове, сообщается на сайте местного отделения партии «Единая Россия».

Жительница военного городка Ильинское Марина Лисовая выразила благодарность депутату за оказанную помощь в вопросе передачи гарнизонного офицерского клуба в муниципалитет. Однако, чтобы развивать досуговый центр дальше, необходимо отремонтировать здание клуба. Заявительница попросила содействия депутата в проведении капремонта, который возможен при включении в госпрограмму «Культура Подмосковья».

Жители села Ям обеспокоены состоянием реки Пахра и просили начать работы по расчистке водного объекта раньше – уже в 2022 году. В прошлом году благодаря поддержке Фетисова муниципалитету удалось войти в масштабную федеральную программу по восстановлению водных объектов.

«Тема экологии стала «хайповой» в мире, но на самом деле она – самая важная. Природа, экология и вода – главные наши богатства. Сегодня водные ресурсы требуют серьезных решений. Меня радует, что вопросы экологии волнуют людей и местную власть. Думаю, с каждым приемом эта тема будет более актуальна», – сказал Фетисов.

Председатель собрания старост Колычевского административного округа Юрий Тяпкин обратился к депутату с просьбой о реконструкции хоккейной коробки в деревне Чурилково. Эта хоккейная площадка является центром спортивной жизни для жителей деревни.

«Вопросы благоустройства также востребованы, особенно на отдаленных территориях. Обычно там много детей и негде проводить досуг. Философия нашей страны – дать возможность детям попробовать что-то новое на спортивной площадке, а задачи – помочь в развитии таланта. Поэтому будем стараться удовлетворять спрос людей на строительство спортивных сооружений», – отметил Фетисов.

В завершение приема граждан депутат Госдумы прокомментировал системную работу в общественной приемной «Единой России» в Домодедове.

«Очень важно, когда у депутата есть контакт с жителями. За эти годы выработался эффективный формат взаимодействия, когда глава муниципалитета принимает участие в приеме депутата. Я благодарен коллегам на местах, поскольку такой формат работы позволяет сокращать время на «переписку» и на месте решать вопросы, которые волнуют жителей. Наша общая задача – сделать Подмосковье лучшим регионом для людей. <...> Будем работать дальше – общаться с людьми, поднимать волнующие вопросы и находить решения!» – подчеркнул он.