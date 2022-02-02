РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Жителям Подольска напомнили, что для получения квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов можно обратиться в любую инспекцию независимо от места постановки на налоговый учет. Об этом сообщили в Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области.

Заявление на выдачу КЭП можно заполнить и отправить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на руководителя юридического лица или через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» непосредственно на индивидуального предпринимателя. Для отправки заявления подписание электронной подписью не требуется. Пользователи «Личного кабинета юридического лица» также могут сформировать и направить заявление.

При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр для получения КЭП физическому лицу необходимо представить ряд документов либо их заверенные копии и (или) сведения из них. В том вчисле основной документ, удостоверяющий личность; СНИЛС (номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) заявителя - физического лица; ИНН заявителя - физического лица. Также потребуется документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица без доверенности либо подтверждающий право заявителя действовать от имени государственного органа или органа местного самоуправления.

Для получения КЭП в территориальном налоговом органе или удостоверяющем центре ФНС России необходим ключевой носитель (токен), его следует приобрести самостоятельно заранее. Ключевой носитель должен быть сертифицирован (пункт 2 статьи 18 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в редакции ФЗ от 27.12.2019 № 476-ФЗ).



Сертифицированные носители ключевой информации возможно купить в интернет-магазинах средств информационной безопасности и у производителей носителей. Это регламентирует приказ ФНС России от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@ «Об утверждении порядка реализации Федеральной налоговой службой функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей» (зарегистрирован Минюстом России 14.05.2021, рег. № 63416).