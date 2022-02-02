РИАМО - 2 фев. С 24 по 28 января комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 11 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, опубликована 1 закупка на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту здания детсада № 9 «Рябинка» в Шаховской.

Размещены также закупки на оснащение кабинета для проведения маммографии, на оснащение кабинета для проведения флюорографии, на оснащение кабинета компьютерной томографии, на оснащение рентгенодиагностического кабинета на 3 рабочих места, на оснащение кабинета магнитно-резонансной томографии.

Опубликованы закупки на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Московской области.

Размещена 1 закупка на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнение работ, связанных одновременно с подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту, школы им. В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка в Звездном городке.

Кроме того, опубликованы закупки на оснащение кабинета для работы системы лучевой терапии и на оснащение кабинета компьютерной томографии.