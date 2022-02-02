РИАМО - 2 фев. Облицовка фасада строящейся комплексной поликлиники началась в микрорайоне Подлипки в городском округе Коломна. Завершить строительство и ввести учреждение в эксплуатацию планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Работы ведутся активно, строительство в графике. Одновременно специалисты выполняют монтаж внутренних инженерных сетей, кладку внутренних стен и перегородок», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании поликлиники откроются лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, отделение экстренной помощи, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар для детей и взрослых. Общая площадь нового здания составит более 4,5 тыс. кв. м.

Ввод новой поликлиники в эксплуатацию позволит снять дефицит площадей в амбулаторно-поликлиническом звене. За ней будет закреплено около 50 тыс. жителей, которые смогут получить качественную медицинскую помощь рядом с домом.

Поликлиника строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».