РИАМО - 2 фев. С 24 по 28 января комитетом по конкурентной политике Подмосковья на торги выставлено 53 объекта, из которых 33 земельных участка в аренду, 8 земельных участков на продажу, 9 нежилых помещений в аренду, 3 нежилых помещения на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

В Одинцовском округе в аренду предлагают нежилое помещение под свободный вид деятельности площадью 270,2 кв. м. Помещение является самостоятельным, имеет отдельный вход. Расположено в поселке Летний Отдых на улице Зеленой, дом 1а. Предоставляется в аренду сроком на 10 лет. Начальная цена – 1 705 500 руб./год (https://easuz.mosreg.ru/torgi/30974).

Под строительство загородного дома в Серпухове можно приобрести в собственность земельный участок площадью 1 750 кв. м. Участок расположен в селе Игумново, в 20 минутах езды от трассы М-2 «Крым». Начальная цена – 749 035 руб.( https://easuz.mosreg.ru/torgi/30947).

Также в Наро-Фоминском округе в аренду предлагают земельный участок под магазины площадью 3,8 тыс. кв. м. Участок расположен в селе Атепцево, рядом остановка общественного транспорта «Колхозная». Предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 627 456 руб./год (https://easuz.mosreg.ru/torgi/31011).

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.