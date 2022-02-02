РИАМО - 2 фев. С 24 по 28 января в Подмосковье состоялся 101 земельно-имущественный аукцион. Процент реализации объектов составил 78%, что, по сравнению с 2021 годом, больше на 8%, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 376 претендентов. В среднем на 1 лот претендовало более 3 участников, а среди конкурентных процедур среднее количество участников составило почти 5 человек на лот.

Так, в аукционе по аренде земельного участка площадью 2 019 кв. м для индивидуального жилищного строительства в Красногорске приняли участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился в 13 раз.

Стартовая цена составила 1 540 334 руб./год (https://easuz.mosreg.ru/torgi/29466).

Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 53 объекта за неделю>>