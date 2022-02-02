РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В поселке Дубровицы Подольска 19 февраля пройдут XXII традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова, регистрация участников завершится 16 февраля, сообщают организаторы соревнований.

Соревнования начнутся в субботу в 11:00 на лыжном стадионе «Дубровицы», дом №50. Выдача номеров с 9:30 до 11:00 в день состязаний. Масс-старт пройдет по группам, стиль — свободный. Во время состязаний пройдет комплексная спартакиада по месту жительства округа. Мужчины будут соревноваться на дистанции 3 км, женщины — 2 км.

При получении нагрудных номеров командам необходимо внести 1 тыс. рублей залога стартовых номеров. Участники, выступающие лично, оставляют залог 500 рублей. Залог возвращается после сдачи всех номеров.

Медицинская справка о допуске к соревнованиям нужна обязательно.

Зарегистрироваться можно по ссылке https://sportident.online до 23:59 16 февраля.