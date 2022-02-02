РИАМО - 2 фев. В столице возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины, инцидент произошел на северо-востоке города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на среду около жилого дома на проспекте Мира мужчина с колюще-режущим предметом напал на женщину. Под угрозой убийства он изнасиловал жертву.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению», — сказала Иванова.

Специалисты продолжают расследование по данному уголовному делу.