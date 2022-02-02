РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 фев. Любителей зимних видов спорта Котельников приглашают поучаствовать в «Томилинской лыжне», которая состоится 5 февраля в Томилинском лесопарке городского округа Люберцы, передает пресс-служба администрации города.

Место сбора – вход со стороны улицы Асфальтовая, у дома №13Б в Полевом проезде.

Начало соревнований в 11:30. Участники лыжни получат памятные медали.

На турнир с собой необходимо взять лыжи, а также прийти в удобной спортивной форме.